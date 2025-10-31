viernes, 31 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

    Que en paz descanse: Santiago 

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Santiago Rolando Benecón. Falleció el 30/10/25, a los 52 años. Casa de duelo: Barri9 Parque Chacabuco escalera 6 dpto C. Sepelio a las 12.00.



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Celebración en el centro

- Proyectos de Daletto

- Seminario de Boina de Fieltro 

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más 

- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Joven agredida en un barrio de Chacabuco

- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"

- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Granaderos a caballo en una fiesta

- Muestra Colectiva

- Charla sobre identidad

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco

- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)