viernes, 31 de octubre de 2025

Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

 


Afortunados. Salieron todos los premios.

Hoy se realizó el sorteo de la rifa de los bomberos voluntarios de Chacabuco.



Se pusieron en juego 5 premios de 500 mil pesos.


Los ganadores fueron:

- 5132, adquirido por Ricardo Cocaña
- 8632, adquirido por Daniel Salas
- 9885, adquirido por Georgina Abeleyra
- 0380, adquirido por Leticia Bustos 
- 8530, adquirido por Leticia Caporale

