Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. Salieron todos los premios.
Hoy se realizó el sorteo de la rifa de los bomberos voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco
- Seminario de Boina de Fieltro
- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más
- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Joven agredida en un barrio de Chacabuco
- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"
- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco
- Granaderos a caballo en una fiesta
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco
- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario