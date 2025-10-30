jueves, 30 de octubre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Haydeé María Medina, 27 de octubre de 2025

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 30 de octubre de 2025.



