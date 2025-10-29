Anuncian cambios en la App móvil de Estacionamiento Medido en Chacabuco

Además, hormigonado en una calle y trabajos en plazoletas
La Oficina del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), a cargo de Daniel Berterame, informa a la comunidad que se producirán cambios en la aplicación móvil para dispositivos Android.
Para los cambios, todos los usuarios que utilicen el sistema operativo Android deberán descargar la nueva aplicación “SEM MOBILE”; que puede descargarse desde Play Store.
La app actual de “Sem Chacabuco” se mantendrá activa hasta el 5 de enero de 2026, para luego darse de baja, quedando en funcionamiento únicamente la nueva aplicación.
Los automovilistas podrán acceder a SEM MOBILE seleccionando el Municipio y con el mismo Nombre de Usuario y Contraseña que utiliza en la actualidad, sin tener que realizar ninguna modificación.
Hormigonado. Esta mañana que avanzan las obras del plan de aliviador integral en el sector noroeste de la ciudad. En esta etapa, se iniciaron los trabajos de hormigonado en la calle Dr. Fernández, en el tramo comprendido entre San Juan y Alvear.
Según detalló, las tareas continuarán progresivamente hasta completar el anillo que conectará avenida Saavedra con el acceso Elguea-Román. La obra incluye además la bocacalle del pasaje Juan Pedro Martini.
Cabe recordar que el aliviador de este sector comenzó el año pasado, con la pavimentación de Dr. Fernández desde avenida Saavedra hasta San Juan, avanzando de manera planificada para mejorar la circulación y el drenaje pluvial en la zona.
Plazoletas. En el marco del programa “Iluminá tu plaza, plantá futuro”, el Municipio de Chacabuco desarrolla tareas de mantenimiento, corte de pasto, colocación de y renovación de luminarias LED y creación de nuevos espacios verdes en nuestra ciudad.
Durante la presente semana, las tareas se realizan en Plaza Belgrano y Plazoleta “Marinero Daluisio”, así como también en Oliden y Pasaje Villanueva, Dean Funes, Dr. Fernández y Alvear, Barrio San Martín, Barrio San Antonio y Barrio Solidaridad, mejorando la iluminación, la seguridad y el entorno de cada lugar.
