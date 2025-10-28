martes, 28 de octubre de 2025

Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco

 


Detalles.

El área de Tránsito de la Municipalidad dio a conocer la actividad desarrollada a lo largo de este día martes en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

En un operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre Arenales y Belgrano y Garay y Duberty se retuvieron 11 motocicletas y 2 automóviles por circular sin documentación reglamentaria.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento

- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco

- Escape de gas en un barrio de Chacabuco

- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

- Principio de incendió en el centro de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron la moto

- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron licencias de conducir en Chacabuco 

- Necrológicas I

- Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes

- Nuevo aumento en el pasaje de colectivo entre Chacabuco y Buenos Aires

- Accidentada en la tarde de Chacabuco

- "Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"

- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

- Vehículo accidentado en la madrugada de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Secuestraron 10 motos en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)