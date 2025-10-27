lunes, 27 de octubre de 2025

"Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"

 


Nota pedida.

La carrera nocturna organizada por los Bomberos de Chacabuco fue una hermosa competencia con más de 400 atletas.



Quedarme con la general damas y bajar mis tiempos en un circuito ligero me dio mucha alegría 

Siempre que fui a Chacabuco tuve suerte de ganar medallas.

La corrí por ellos. Se lo merecen nuestros queridos bomberos.

Gracias a mí entrenador Emir Sosa.

Próxima competencia: Eduardo Pollaroli este 2 de noviembre en Chivilcoy. Ando con buena "Racha Ganadora".

Nos sirve a los atletas que nos difundan ya que están ustedes apoyándonos . Abrazo cualquier


Firma:

Yanina Florencia Alvarez, de Chivilcoy


