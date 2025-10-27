"Estoy contenta de haber ganado en Chacabuco"

Nota pedida.
La carrera nocturna organizada por los Bomberos de Chacabuco fue una hermosa competencia con más de 400 atletas.
Volver a Chacabuquero.
Quedarme con la general damas y bajar mis tiempos en un circuito ligero me dio mucha alegría
Siempre que fui a Chacabuco tuve suerte de ganar medallas.
La corrí por ellos. Se lo merecen nuestros queridos bomberos.
Gracias a mí entrenador Emir Sosa.
Próxima competencia: Eduardo Pollaroli este 2 de noviembre en Chivilcoy. Ando con buena "Racha Ganadora".
Nos sirve a los atletas que nos difundan ya que están ustedes apoyándonos . Abrazo cualquier
Firma:
Yanina Florencia Alvarez, de Chivilcoy
