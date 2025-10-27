Finde: Fiestas en Rawson, Junín, Bragado y globos en Mercedes

Para tener en cuenta, Chacabuco
En Rawson, partido de Chacabuco, se llevará a cabo la 1° fiesta del juguete artesanal con entrada gratuita.
Será el domingo 2 de noviembre desde las 14.30, en la plaza San Martín de la localidad.
Habrá talleres de construcción de juguetes con materiales reutilizados, calle de juegos, paseo de juguetes artesanales, estación sustentable, espacio de literatura infantil, intervenciones artísticas, feria de artesanías, exposición de juguetes de colección, gastronomía y conversatorio “Hacia un consumo sustentable de juegos y juguetes”.
Organiza La Desfábrica de Juguetes con el acompañamiento de la Delegación Municipal de Rawson.
En Saforcada, partido de Junín, se realizará la Fiesta del Peón Rural, el domingo 2 de noviembre.
Habrá desfile, juego de riendas, carrera de sortijas, almuerzo criollo y espectáculos en vivo.
Actuarán Engualichados, Alma Romero, Nuevos Sueños, Escuela de Danzas Lirolay y Camperito y Reserva. Organiza la Delegación Municipal de Saforcada con el apoyo de la Municipalidad de Junín.
También en Junín, pero en la Laguna de Gómez, se desarrollará el 18° Encuentro Nacional Chevrolet el 1 y 2 de noviembre.
Habrá caravana por el parque y el autódromo, juegos de destreza, cena show, bandas en vivo, sorteos y desayuno.
Entrada gratuita. Para asistir a la Cena del encuentro hay que pagar entrada.
Organiza Chivo Club Junín con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín.
En Olascoaga partido de Bragado se celebra el 142° Aniversario de la localidad.
Será el sábado 1, a las 21.00, en el salón de eventos de la comunidad Mapuche y el domingo 2, a las 10.45, en el predio del ferrocarril de Olascoaga.
El sábado, actuarán Marcelo Siri, Amistad Chamamecera, Bernardo Caputo, Sentimiento del Monte y Rancho Apa.
Servicio de cantina con entrada arancelada.
Domingo: encuentro de peñas, desfile institucional, reconocimiento a colaboradores, inauguración del salón y pruebas de riendas.
A las 18:30, espectáculo de Iván Emiliano y Kino.
Entrada arancelada.
Organiza la Delegación de Olascoaga con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.
En Suipacha se realizará la Fiesta del Pueblo el sábado 1 y domingo 2, desde el mediodía, en diferentes espacios de la localidad.
Habrá actividades culturales sobre el escenario mayor ubicado en la plaza central, espectáculos en vivo, desfile de centros tradicionalistas con la participación de más de 200 jinetes, almuerzo criollo en el Centro Tradicionalista, artistas, patio gastronómico y feria de artesanías. En el marco del 161° aniversario de Suipacha.
Entrada gratuita.
Organiza la Municipalidad de Suipacha.
En Mercedes se desarrollará "Mercedes Flota 2025" sábado 1, a las 15.00, en el Parque Municipal de la ciudad.
Actividades interactivas, paseos temáticos, bandas en vivo y el Night Glow, donde globos aerostáticos iluminarán la noche con un espectáculo de luces, colores y música. Entrada arancelada.
Fechas alternativas en caso de lluvia o vientos fuertes: 02/11, 15/11 o 16/11.
Organiza Flota Tour y la Municipalidad de Mercedes.
