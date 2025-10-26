domingo, 26 de octubre de 2025

Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco

 

De noche.

En la madrugada de las elecciones hubo algunos conflictos entre vecinos en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco. 



Se registraron quejas por ruidos molestos provenientes de fiestas particulares realizadas en domicilios. Un ejemplo de esto se dio en inmediaciones de Alvear y Maipú.

También hubo alguna confrontación en vieites y corrientes bien Carlos Gardel y Olavarría.


