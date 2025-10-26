Algunos incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
En la madrugada de las elecciones hubo algunos conflictos entre vecinos en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se registraron quejas por ruidos molestos provenientes de fiestas particulares realizadas en domicilios. Un ejemplo de esto se dio en inmediaciones de Alvear y Maipú.
También hubo alguna confrontación en vieites y corrientes bien Carlos Gardel y Olavarría.
