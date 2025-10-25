De Chacabuco a Bolivia: emocionante homenaje de la familia del fallecido Heriberto Román

Viaje.
La familia de Heriberto Román fue recibida por el alcalde de Camargo, Bolivia, Dorfio Mansilla Avendaño.
Volver a Chacabuquero.
Los vecinos de Chacabuco viajaron al vecino país para realizar un homenaje al navegante que falleció en un accidente en 1948 cuando corría con Julián Elguea la competencia "Buenos Aires - Caracas".
Miguel Ángel Román se mostró muy agradecido por el apoyo que brindó el pueblo boliviano al momento de repatriar los restos de su padre y de Elguea.
Estuvo acompañado por sus nietos, quienes mostraron ante un periodista de Camargo la placa que se colocará en el momento de piedra que recuerda el accidente.
