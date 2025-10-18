Hallazgo en una ruta de Chacabuco

Esta noche
En el anochecer de este sábado la Policía encontró un auto sin ocupantes en el desvío de la ruta 7 a la ruta 30 por la Variante Chacabuco.
Esta noche
Fue a raíz de un llamado telefónico de un vecino de la zona que vio el rodado en el lugar. Al parecer, el vehículo había chocado con un montículo.
Se trató de un Renault Megane con patente de Chacabuco.
La Policía dispuso tratar de dar con el titular del rodado que tiene domicilio en la ciudad de Chacabuco.
Golpeado. Por otro lado, esta noche la Policía pidió asistencia médica para un joven que presentó golpes en una vivienda del barrio Los Pioneros.
Al parecer, estuvo en un altercado con otro familiar.
