- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Cintia Micaela Della Bruna, 14 de octubre
Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 17 de octubre de 2025.
