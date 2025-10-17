viernes, 17 de octubre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Cintia Micaela Della Bruna, 14 de octubre

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 17 de octubre de 2025.



Volver a Chacabuquero



Carnicería El corte perfecto 


Tarjeta Fértil 



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco

- Incidentes en el fútbol de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Varias decenas de mujeres se Chacabuco se realizaron mamografías gratuitas

- Venden rifa para pagar una operación de 1.500.000 de pesos

- Invitan a artesanos, vendedores y food Trucks a la Fiesta Provincial de la Primavera de Rawson

- Obras en una plazoleta y en una escuela de Chacabuco

Mix de Chacabuco:

- Entregan árboles frutales

- Caminata de Alcec

- Acto por el Día de la Lealtad

- "No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)