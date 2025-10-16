jueves, 16 de octubre de 2025

"No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

Reunión empresarial en Mar del Plata.

Un empresario de Chacabuco pidió en un panel del Coloquio de Idea que se terminen las retenciones al agro y haya una baja de impuestos.



Volver a Chacabuquero.

Piscinas Cepeda
RC Piscinas de Roberto Cepeda

Fue Ignacio Bartolome de GDM, quien formó parte del panel "Argentina sale a la cancha" junto a Horacio Marín, presidente & CEO de YPF; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Martín Rappallini, presidente de UIA y CEO en Alberdi Desarrollos.

El coloquio se está desarrollando en Mar del Plata. Es el lugar donde el empresariado argentina expresa sus experiencias y expectativas para la economía argentina.

Carnicería el corte perfecto
Carnicería con envío a domicilio

“Si aumentamos lo que llamamos la ganancia genética tendríamos un 25 por ciento más de productividad -dijo Bartolomé hablando del negocio de las semillas-. Unos 8.000 millones de dólares en 10 años solo de eso”.

“En agro somos competitivos, pero hay un gran porcentaje que se va en impuestos -agregó-. Si eso mejora será muy positivo. También entiendo que el sector es un gran generador de recursos. No quiero las retenciones, pero también todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Confío que las van a sacar”.

También pidió cuestiones vinculadas a las patentes y la propiedad intelectual del sector de las semillas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Mix de Chacabuco:

- Entregan árboles frutales

- Caminata de Alcec

- Acto por el Día de la Lealtad 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Vecino de Chacabuco pensó que estaba comprando una máquina pero era otra cosa

- Felicitaciones para los chacabuqueros que ganaron medallas en Mar del Plata

- Tras un accidente, pide reformar una esquina de Chacabuco

- "Niñas de 13 años se golpean en una escuela de Chacabuco"

- Finde: Fiestas en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado

- Accidente en la mañana de Chacabuco

- La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco

- 78° aniversario del Auto Moto Club Chacabuco

- Acuerdan obras para beneficiar a Chacabuco y la zona

- Pasajero de Chacabuco con miedo



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)