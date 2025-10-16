"No quiero las retenciones" dijo un empresario de Chacabuco en el Coloquio de Idea

Reunión empresarial en Mar del Plata.
Un empresario de Chacabuco pidió en un panel del Coloquio de Idea que se terminen las retenciones al agro y haya una baja de impuestos.
Fue Ignacio Bartolome de GDM, quien formó parte del panel "Argentina sale a la cancha" junto a Horacio Marín, presidente & CEO de YPF; Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant; Martín Rappallini, presidente de UIA y CEO en Alberdi Desarrollos.
El coloquio se está desarrollando en Mar del Plata. Es el lugar donde el empresariado argentina expresa sus experiencias y expectativas para la economía argentina.
“Si aumentamos lo que llamamos la ganancia genética tendríamos un 25 por ciento más de productividad -dijo Bartolomé hablando del negocio de las semillas-. Unos 8.000 millones de dólares en 10 años solo de eso”.
“En agro somos competitivos, pero hay un gran porcentaje que se va en impuestos -agregó-. Si eso mejora será muy positivo. También entiendo que el sector es un gran generador de recursos. No quiero las retenciones, pero también todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Confío que las van a sacar”.
También pidió cuestiones vinculadas a las patentes y la propiedad intelectual del sector de las semillas.
