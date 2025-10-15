La Policía detectó irregularidades en talleres mecánicos de Chacabuco

Oficial.
Personal policial de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires dee Junín realizo numerosas inspecciones en distintos lugares de Chacabuco, todos ellos en el rubro mecánica automotor y motocicletas, talleres de chapa y pintura y afines.
Los mismos se enmarcan en los lineamientos de trabajo de la superioridad policial, y se encuentran en concordancia con las políticas de seguridad llevadas a cabo por la Secretaria de Seguridad a nivel local, realizando de esta manera una tarea mancomunada con una misma finalidad.
Este trabajo que se realiza semanalmente se encuentra coordinado con la Secretaria de Seguridad local y persigue como objetivo combatir y desalentar el delito en mencionado rubro, enmarcados estos procedimientos en la ley que regula la actividad y que otorga poder de control de los mismos, tratándose de la ley provincial 13081.
Con esa finalidad se inspeccionaron un total de ocho locales y/o establecimientos comerciales, siendo tres de ellos dedicados al rubro automotor y cinco específicamente a motocicletas. Asimismo, tres de los lugares inspeccionados y que correspondían al rubro automotor, además de la mecánica en si, poseían gran cantidad de autopartes utilizadas a modo de recambio ante distintas circunstancias.
En mencionados lugares se realizaron las actas e infracciones correspondientes con intervención de la autoridad reguladora pertinente y se cursaron en su totalidad, entre grabado de autopartes, chapas patentes, numeración de motor y numeración de chasis, un total de 155 numeraciones de serie, intentando desalentar cualquier posibilidad de actividad ilegal.
Este tipo de procedimientos resulta habitual por parte de la Policía Ecológica en los 25 partidos que componente el ámbito de competencia de la Delegación Junín, abarcando el mismo el oeste de nuestra provincia.
