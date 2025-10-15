Finde: Fiestas en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado

Agenda.
Este fin de semana hay eventos con espectáculos en Chacabuco, Carmen de Areco y Bragado.
Chacabuco: se desarrollará la Rural Fest en el predio de la Sociedad Rural de Yrigoyen y Ruta 7 el domingo 19 de octubre de 15.00 a 21.00.
Actuarán el Gaucho Araña, La Santana y desde las 20.00, cierre con Los Reyes del Cuarteto.
Precio de la entrada: 5.000 pesos. Organiza la Sociedad Rural de Chacabuco.
La Limpia, partido de Bragado,: 3º Fiesta de la Empanada. Sábado 18, a las 10:00, en la estación de ferrocarril de la localidad.
Habrá desfile criollo por las calles del pueblo, juegos de kermes, grupos folclóricos, bandas de cumbia.
Carlos Ramón Fernández, el “Chacarero Cantor”, brindará un recital.
Entrada gratuita. Organiza la Comisión Vecinal La Limpia con el acompañamiento de la Municipalidad de Bragado.
Carmen de Areco: 1º Fiesta del Asado Campero. Domingo 19, desde las 9:00, en la estación del ferrocarril de la ciudad.
Habrá concurso de asadores con importantes premios, fogón con guitarreada, espectáculos de destreza india, exhibición de zamba a caballo, atracciones criollas.
Cierre musical con Nano Nelson y Sonia Vega.
Entrada gratuita. Organiza el Centro Tradicionalista Las Descubiertas con el acompañamiento de la Municipalidad de Carmen de Areco.
