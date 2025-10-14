Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses

Mar del Plata.
Este martes comenzaron las competencias en las distintas disciplinas deportivas y culturales en los Juegos Bonaerenses 2025. En esta jornada, Chacabuco sumó su primera medalla del año: fue para Jerónimo Di Piero, quien obtuvo la medalla de plata en salto en largo PCD. El Intendente Municipal, Darío Golía, quien se encuentra acompañando a la delegación chacabuquense, felicitó a Jerónimo, así como también a la Escuela Paralímpica y sus profesores, destacando el trabajo de todo el cuerpo de delegados en esta 34° edición de los Juegos.
Volver a Chacabuquero.
En otros resultados, Rafael Stéfano y Melina Miranda obtuvieron dos victorias cada uno en ajedrez de adultos mayores y juvenil respectivamente.
El equipo de deportes electrónicos de League of Legends de Chacabuco también sumó dos victorias en la jornada de hoy, volviendo a competir este miércoles por el pase a las semifinales.
En fútbol tenis de adultos mayores, Chacabuco también logró una victoria frente a Tres de Febrero por 2/0.
En Futsal Sub-16 libre, Chacabuco perdió frente a Magdalena por 5 a 3. El equipo juvenil femenino de básquet también sufrió una derrota frente a Derqui, por 40 a 34.
En Fútbol 5 Femenino, nuestro equipo ganó por 2 a 1; mientras que en Fútbol Femenino PCD, Chacabuco logró una contundente victoria de 12 a 2. Por su parte, vóley femenino juvenil perdió frente a La Plata por 2-1. En bádminton sub-16, Mirko González perdió frente a su competidor de González Chaves por 2 a 0.
En Fútbol PCD intelectual +17, Chacabuco venció a Villegas por 5 a 0, mientras que Fútbol Tenis sub-18 venció a Chivilcoy por 2 a 0. En Tenis de Mesa PCD, Chacabuco sufrió una derrota en su primer partido.
En cuanto a la disciplina de Sapo de adultos mayores, el chacabuquense Alberto Mascione ocupa momentáneamente el primer lugar de la tabla, mientras que Rosa Montenegro se encuentra en el quinto lugar. También, en Truco Mixto de adultos mayores, Chacabuco sufrió una derrota. En el día de mañana, miércoles 16, nuestra delegación continuará disputando la competencia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco
- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos
- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco
- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esta:
- Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario