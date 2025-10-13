Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

Registro de oposición.
El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Chacabuco que se detallan a continuación, ante este Organismo, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 Nº 1267 PB e/58 y59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00
Volver a Chacabuquero.
Barrio: Chacabuco 30 Viviendas
- 1 Casa Nº7 Mz 578-C
Correa Mercedes Belén DNI 40137824
Correa Florencia Noemí DNI 39485555
Correa Rocío Mariela DNI 37942832
- 2 Casa Nº10 Mz 578-E
Maldonado Ramona Margarita DNI 13898133
Romero Rodolfo Daniel DNI 17378440
Esto es en el marco del plan de Escrituración de la provincia de Buenos Aires.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco
- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco
- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"
- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco
- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario