lunes, 13 de octubre de 2025

Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco

 


Registro de oposición.

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cita y/o emplaza por 3 días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse en el término de 30 días corridos, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado, al trámite de Regularización Dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Chacabuco que se detallan a continuación, ante este Organismo, Sector Mesa de Entradas, sito Av. 7 Nº 1267 PB e/58 y59 de la ciudad de La Plata, de 9.00 a 14.00



Barrio: Chacabuco 30 Viviendas

- 1 Casa Nº7 Mz 578-C

Correa Mercedes Belén DNI 40137824

Correa Florencia Noemí DNI 39485555

Correa Rocío Mariela DNI 37942832


- 2 Casa Nº10 Mz 578-E 

Maldonado Ramona Margarita DNI 13898133

Romero Rodolfo Daniel DNI 17378440

Esto es en el marco del plan de Escrituración de la provincia de Buenos Aires.


