Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

Esta noche.
La Policía dio con un vehículo gracias a un pedido de unos vecinos esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Todo terminó con el rodado retenido.
Alguien llamó por teléfono a la Policía e indicó que había observado cómo un vehículo tipo Chevrolet Tracker circulada por la calle Falucho realizando maniobras peligrosas. Agrego que posiblemente el conductor estuviera alcoholizado.
Un patrullero que estaba en las inmediaciones del lugar consiguió dar con la camioneta bastante más adelante. Estaba en Alem y Juan Domingo Perón.
Fue convocado el área de Tránsito para realizar un test de alcoholemia.
Tres la concreción de los correspondientes trámites, el vehículo fue retenido y traslado al depósito municipal.
