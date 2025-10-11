Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

Esta madrugada.
Un vecino de 32 años fue trasladado al Hospital esta madrugada luego de un conflicto suscitado en una vivienda particular de un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fueron los vecinos los que llamaron a la fuerza de seguridad a raíz de los gritos que se escuchaban en el barrio.
En algunos casos se aludió a la presencia de una mujer con una cuchilla.
Finalmente, cuando la policía se hizo presente en el domicilio, encontró a una persona de sexo masculino con lesiones como rasguños y golpes.
La mujer no estaba.
Al parecer, hubo una situación violenta entre ambas partes. La femenina se habría llevado el arma blanca.
El masculino fue trasladado primero al Hospital para recibir curaciones, y luego a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar una denuncia.
Sucedió cerca de las 5 de la mañana en el barrio La Amistad, en la calle Arce.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Retuvieron sólo motos en Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Los clasificados de Chacabuco que viajan a la final de Mar del Plata
- Corte programado de energía en Chacabuco
- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco
- Falleció un joven camionero en Alberti
- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco
- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario