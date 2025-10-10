Los clasificados de Chacabuco que viaja a la final de Mar del Plata

Oficial.
Se dio a conocer la lista de vecinos de Chacabuco que participará en la Final de los Juegos Bonaerenses 2015.
La instancia definitiva se desarrollarán desde el 13 al 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. La delegación de Chacabuco partirá desde el Palacio Municipal el día domingo 12 de octubre por la noche.
Clasificados según la lista difundida por la Municipalidad de Chacabuco:
Bonaerenses En Carrera
Bianca Eliceiry
Trotta Valentino
Dt Franco Naya
Bonaerenses En Carrera Pcd
Di Bello Diego
Boccia
Anzola Clara
Frangolino Diego
Futbol Pcd – Pc
Martínez Maximiliano, Fernández Joaquín, Lobato Alan, Escalera Sergio, Di Pierro Giuliano, Poltrone Sebastián, Tamburini Tomas
Dt Poltrone Leonardo
Futbol Pcd Intelectual + 17 Nivel a Masc
Biscotti Nicolas, Torres Miguel, Torres Lautaro, Dolinski Brandon, Petrosini Esteban, Inaipil Franco,Casimiro Lautaro
Futbol Pcd Intelectual -+ 17 Femenino Unico
Sarria Tania, Chilano Priscila, Mendoza Milagros,Llanos Carabajal Nahir, Martínez Micaela, Sánchez Candela,Vedoya Mercedes
Dt Morales Karina
Natacion Trasplantado
Nanni Silvina
Basquet Pcd
Sub 23 Libre:
Guajardo Lautaro, Herreras Perez Melian, Mateo Jorge, Espindola Valentina
Dt Gouarnalusse Juliana
Sub 16 Libre
Tabares Elena
Miranda Isaias
Fonseca Cristian
Dt Muhoberac Lisandro
Tenis De Mesa Pcd
Masculino Sub 18:
Nanni Nahuel
Femenino + 18
Trompino Ana Clara
Atletismo Pcd
Gabilondo Paula
Cordoba Anabella
Di Piero Jeronimo
Belardi Gonzalo
Ardiles Jonathan
Correa Leticia
Nogueira Richard
Ardiles Alexis
Pagano Benjamin
Franchisquetti Bautista
Ramos Graciela
Montes Mariano
Gimenez Jorge
Natacion Pcd
Motor +17
Jaquelina Lozano
Intelectual
Beneti Francina
League of Legends
Herreras Thiago, Otegui Alan, Raspo Santino, Baglieri Iván, Suan Federico
Dt Gimenez Silvina Mariel
Futsal Libre Sub 15
Trotta Benicio, Orsini Juan Cruz, Salas Lucas, Rowan Máximo, Aloe Alejo, Quiroga Agustín, Mastantuono Romeo
Dt Quiroga Ricardo
Basquet Libre Sub 17 Femenino
Molinari Francina, Esnaola Margarita, Luchesi Lola, Banegas Elena, Caballero Martina, Martínez Morena, Perez Alfonsina, Marquez Sofia, Gonzalez Abril, Di Piero Morena
Dt Introcaso Damián
Voley Escolar Sub 18 Femenino
Suárez Consuelo, Nicodemo Sofia, Fernández Lorna, Vita Magdalena, Bonópera Morena, Izurieta Valentino, Santos Mayra, Gabriele Guillermina, Vargas Juanita, Giampietri Paulina
Dt Ocariz Fernando
Futbol 5 Escolar Sub 14 Fem
Milione Delfina, Sanchez Delfina, Fernandez Nahiara, Pesoinboure Victoria, Taiguana Juana, Torres Zoe, Sosa Giulliana, Burgos Juanita, Herrera Ana, Vega Zoe
Dt Bianciotti Florencia
Fútbol Tenis Sub 18 Masc
Vidaurre Mateo
Vidaurre Valentino
Dt. Fernandez Jose
Natación
Sub 14 Masc:
Kuruc AgüEro Bautista (100 Pecho)
Sub 16 Fem:
Acevedo Puppio Antonella (50 Libres)
Vespaciano Sara – ( 100 Mariposa)
Sub 18 Masc:
Chielli Tomas –( 100 Libre)
Berardi Blas –(100 Espalda)
Dt Eliana Rossi
Atletismo
Sub 18 Masc:
Marino Bautista -
Delegado
Ajedrez
Sub 16 Masc:
Miranda Melina
Badminton
Sub 16 Masc:
Gonzalez Mirko
Dt Malavolta Ramiro
Pelota
Sub 16
Barrales Leandro
Hore Álvarez
DT Terrile Antonella
Banda Rock:
Petruchelli Luis
Fernández Mateo
Bettolli Santiago
Meoni Antonio
Fotografía PCD:
Mora Bernardino
Danza teatro PCD:
Ponte Greta
Garcia Maria de los Angeles
Lagomarsino Federico
Perroud Baltazar
Córdoba Anabella
Stand up:
Becerro Nasso Emma
Freestyle:
Sosa Adriel
Dibujo PDC:
Zarate Nicolas
Dibujo sub 18:
Ciancio Valentin
Objeto tridimensional:
Marino Pia
Pintura sub15:
Zirr Tania
1. Castro Juan Carlos (Bonaerenses en carrera)
2. Valencia Nancy
(Bonaerenses en carrera)
3. Leys Juan Carlos (Truco mixto Ohiggins)
4. Sonia Iturain Inés (Truco mixto Ohiggins)
5. Montenegro Martínez Rosa Victoria (Sapo femenino rawson)
6. Maccione Alberto José (Sapo masculino)
7. Stefano Rafael (Ajedrez)
8. Gonzales Roberto Raúl (Futbol tenis)
9. Lalla Héctor (Futbol tenis)
10. Trotti Marcos (Futbol tenis)
11. Feroldi Guillermo Miguel (Natación)
12. Nanni Silvina (Natación)
13. Romero Javier Eduardo (Futbol tenis Ohiggins)
14. Diaz Nicolás Lautaro (Futbol tenis Ohiggins)
