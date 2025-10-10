viernes, 10 de octubre de 2025

Los clasificados de Chacabuco que viaja a la final de Mar del Plata

 


Oficial.

Se dio a conocer la lista de vecinos de Chacabuco que participará en la Final de los Juegos Bonaerenses 2015.



Volver a Chacabuquero.

La instancia definitiva se desarrollarán desde el 13 al 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. La delegación de Chacabuco partirá desde el Palacio Municipal el día domingo 12 de octubre por la noche.

Clasificados según la lista difundida por la Municipalidad de Chacabuco:

Bonaerenses En Carrera

Bianca Eliceiry  

Trotta Valentino 

Dt Franco Naya                                          


Bonaerenses En Carrera Pcd

Di Bello Diego                              


Boccia

Anzola Clara 

Frangolino Diego                                                


Futbol Pcd – Pc

Martínez Maximiliano, Fernández Joaquín, Lobato Alan, Escalera Sergio, Di Pierro Giuliano, Poltrone Sebastián, Tamburini Tomas                                         

Dt Poltrone Leonardo                             


Futbol Pcd Intelectual + 17 Nivel a Masc

Biscotti Nicolas, Torres Miguel, Torres Lautaro, Dolinski Brandon, Petrosini Esteban, Inaipil Franco,Casimiro Lautaro                                         

Futbol Pcd Intelectual -+ 17 Femenino Unico

Sarria Tania, Chilano Priscila, Mendoza Milagros,Llanos Carabajal Nahir, Martínez Micaela, Sánchez Candela,Vedoya Mercedes      

Dt Morales Karina                                          


Natacion Trasplantado

Nanni Silvina                                    

Volver a Chacabuquero

Basquet Pcd

Sub 23 Libre:

Guajardo Lautaro, Herreras Perez Melian, Mateo Jorge, Espindola Valentina     

Dt Gouarnalusse Juliana                   


Sub 16 Libre

Tabares Elena                                             

Miranda Isaias                                           

Fonseca Cristian                                       

Dt Muhoberac Lisandro                        


Tenis De Mesa Pcd

Masculino Sub 18:   

Nanni Nahuel                                


Femenino + 18

Trompino Ana Clara               


Atletismo Pcd

Gabilondo Paula                                         

Cordoba Anabella                                       

Di Piero Jeronimo                                        

Belardi Gonzalo                                           

Ardiles Jonathan                                          

Correa Leticia                                                 

Nogueira Richard                                                     

Ardiles Alexis                                                 

Pagano Benjamin                                          

Franchisquetti Bautista                            

Ramos Graciela                                             

Montes Mariano                                           

Gimenez Jorge                                               


Natacion Pcd

Motor +17

Jaquelina Lozano                                  


 Intelectual

Beneti Francina                              


League of Legends

Herreras Thiago, Otegui Alan, Raspo Santino, Baglieri Iván, Suan Federico

Dt Gimenez Silvina Mariel           


Futsal Libre Sub 15

Trotta Benicio, Orsini Juan Cruz, Salas Lucas, Rowan Máximo, Aloe Alejo, Quiroga Agustín, Mastantuono Romeo      

Dt Quiroga Ricardo 


Basquet Libre Sub 17 Femenino

Molinari Francina, Esnaola Margarita, Luchesi Lola, Banegas Elena, Caballero Martina, Martínez Morena, Perez Alfonsina, Marquez Sofia, Gonzalez Abril, Di Piero Morena               

Dt Introcaso Damián  

Volver a Chacabuquero

Voley Escolar Sub 18 Femenino

Suárez Consuelo, Nicodemo Sofia, Fernández Lorna, Vita Magdalena, Bonópera Morena, Izurieta Valentino, Santos Mayra, Gabriele Guillermina, Vargas Juanita, Giampietri Paulina                 

Dt Ocariz Fernando                      


Futbol 5 Escolar Sub 14 Fem

Milione Delfina, Sanchez Delfina, Fernandez Nahiara, Pesoinboure Victoria, Taiguana Juana, Torres Zoe, Sosa Giulliana, Burgos Juanita, Herrera Ana, Vega Zoe                                      

Dt Bianciotti Florencia  


Fútbol Tenis Sub 18 Masc

Vidaurre Mateo                     

Vidaurre Valentino             

Dt. Fernandez Jose               


Natación 

Sub 14 Masc:

 Kuruc AgüEro Bautista (100 Pecho)    

  

Sub 16 Fem: 

Acevedo Puppio Antonella (50 Libres)  

Vespaciano Sara – ( 100 Mariposa)     

   

Sub 18 Masc:

Chielli Tomas –( 100 Libre)  

Berardi Blas –(100 Espalda)                      

Dt Eliana Rossi                                                                                     


Atletismo

Sub 18 Masc:

Marino Bautista -                                       

Delegado


Ajedrez

Sub 16 Masc:

Miranda Melina                                       


Badminton

Sub 16 Masc:

Gonzalez Mirko                       

Dt Malavolta Ramiro

Volver a Chacabuquero

Pelota

Sub 16

Barrales Leandro

Hore Álvarez 

DT Terrile Antonella


Banda Rock:

Petruchelli Luis

Fernández Mateo

Bettolli Santiago

Meoni Antonio 


Fotografía PCD:

Mora Bernardino


Danza teatro PCD:

Ponte Greta

Garcia Maria de los Angeles

Lagomarsino Federico

Perroud Baltazar

Córdoba Anabella


Stand up:

Becerro Nasso Emma


Freestyle:

Sosa Adriel


Dibujo PDC:

Zarate Nicolas


Dibujo sub 18:

Ciancio Valentin


Objeto tridimensional:

Marino Pia


Pintura sub15:

Zirr Tania


1. Castro Juan Carlos (Bonaerenses en carrera)

2. Valencia Nancy 

(Bonaerenses en carrera)

3. Leys Juan Carlos (Truco mixto Ohiggins)

4. Sonia Iturain Inés (Truco mixto Ohiggins)

5. Montenegro Martínez Rosa Victoria (Sapo femenino rawson)

6. Maccione Alberto José (Sapo masculino)

7. Stefano Rafael (Ajedrez)

8. Gonzales Roberto Raúl (Futbol tenis)

9. Lalla Héctor (Futbol tenis)

10. Trotti Marcos (Futbol tenis)

11. Feroldi Guillermo Miguel (Natación)

12. Nanni Silvina (Natación)

13. Romero Javier Eduardo (Futbol tenis Ohiggins)

14. Diaz Nicolás Lautaro (Futbol tenis Ohiggins)


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Corte programado de energía en Chacabuco

- La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco

- Falleció un joven camionero en Alberti

- Retuvieron autos en la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Buscan a una persona que se fue de una comunidad terapeútica de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Resultado del operativo de tránsito realizado este jueves en Chacabuco

- "Tres años de prisión en suspenso" para un conductor por una muerte en Chacabuco

- Esta es la "Modelo" que promocionará el turismo en la provincia

- Robo en una vivienda de Chacabuco

- Video: Compró por internet desde Chacabuco pero nunca recibió el pedido

- Pedido sobre la salud mental de Chacabuco

- Mix:

- Muestra de la UBA en Chacabuco

- Sin piedra

- Festival de danzas 

- Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados

- Accidente de tránsito temprano en Chacabuco 

- Vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco

- Recuperaron algo en Chacabuco pero falta

- Necrológicas I del miércoles 


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)