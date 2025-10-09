Video: Compró por internet desde Chacabuco pero nunca recibió el pedido

Una vecina.
Los casos de estafas en Internet publicados por Chacabuquero derivaron en que otras personas cuenten sus propias experiencias.
Volver a Chacabuquero.
Una vecina llamada Paola se comunicó con este medio para comentar que ella compró muebles que alguien ofrecía en Facebook, pagó por transferencia bancaria pero nunca recibió el pedido.
El caso tiene un ingrediente particular. El vendedor le envió un video en que mostraba como se estaba embarcando el pedido en un camion.
Este es el video:
El video fue editado para proteger la identidad de la víctima.
"Me dijeron primero que podía pagar en efectivo, por eso dije que sí", comentó la vecina.
"Después me mandaron videos como que estaban entregando las cosas y me dijeron que no estaban con custodia, que no podía andar con plata , y que yo tenía que transferir el dinero si o si para que avance el camión.", agregó.
La mujer envió 110.000 pesos a través de una billetera digital. Tiene los comprobantes.
Luego, la otra persona la bloqueó en WhatsApp y no recibió nada.
Ahora la vecina está buscando alguna instancia para reclamar y tratar de recuperar su dinero.
