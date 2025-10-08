miércoles, 8 de octubre de 2025

Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un incendio en un auto que estaba estacionado en un barrio.



El fuego alcanzó al asiento delantero de un auto Fiat Siena. Fue del lado del acompañante.

Los vecinos pudieron apagar el fuego sin necesidad de llamar a los Bomberos Voluntarios.

Si se convocó a la Policía para denunciar la situación.

El auto estaba estacionado.

Hubo daños materiales.

Ocurrió en Padre Doglia y Roca, en el barrio Ubaldo Martínez.


