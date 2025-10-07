martes, 7 de octubre de 2025

Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco

 


Esta noche.

La sirena de los bomberos voluntarios fue motivado por incendio en auto. 

Ocurrió en la calle Buenos Aires continuación.



Dos dotaciones fueron enviadas al lugar.

Uno de los móviles cayó a una zanja y no pudo seguir hasta donde ocurrió el siniestro.

También tuvo problemas para salir del lugar la camioneta que fue enviada en su rescate.

 Sucedió en Buenos Aires y Scalabrini Ortiz.

