lunes, 6 de octubre de 2025

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:

- Dora Amalia Farias, 1° de octubre 

- Osvaldo Vicente Scandizzo, 1° de octibre

Publicado en el Boletín oficial de la provincia con fecha del 6 de octubre de 2025.



Volver a Chacabuquero


Bernardo Stamateas en Chacabuco
Stamateas 6/10

Carnicería M y J
on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)