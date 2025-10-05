Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Cómo había sido pronosticado, llovió toda la madrugada aunque no con la abundancia de una alerta meteorológica naranja por tormentas fuertes que se había anunciado.
Según los bomberos voluntarios el registro de lluvia y las últimas horas fue de 23 milímetros en el centro de la ciudad de Chacabuco.
Según el pronóstico del servicio meteorológico nacional a lo largo del domingo continuará la probabilidad de lluvias y lloviznas.
Está vigente la alerta amarilla por viento fuertes para la tarde de este
domingo.
