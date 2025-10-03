Siguen los operativos de tránsito en Chacabuco

Detalles.
El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco continúa diariamente con los controles en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Este jueves se desplegaron dos operativos fijos: uno en avenida Vieytes, entre Corrientes y avenida Solís, y otro en la intersección de calle Maipú y avenida Lamadrid.
El subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, expresó: “Seguimos entregando folletería, labramos actas de intimación para el uso del casco y solicitamos la documentación correspondiente de los vehículos, además del seguro vigente al día”.
Los controles se llevan adelante en el marco del Plan “Chacabuco Circula, Primavera–Verano 2025/2026”, que incluye campañas de concientización y prevención. Asimismo, se insiste a los motociclistas en la importancia de no utilizar escapes antirreglamentarios, circular con casco y llevar siempre la documentación del rodado.
El funcionario destacó además el trabajo en conjunto con el Centro de Monitoreo, la Policía Comunal y la Escuela Vial, para identificar infractores y reforzar la seguridad vial en la ciudad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona
- Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario
- Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada
- Gestiones por la Salud municipal
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares
- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Policía en un barrio por una situación
- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona
- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco
- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
No hay comentarios:
Publicar un comentario