viernes, 3 de octubre de 2025

Siguen los operativos de tránsito en Chacabuco

Detalles.

El Área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco continúa diariamente con los controles en distintos puntos de la ciudad.



Este jueves se desplegaron dos operativos fijos: uno en avenida Vieytes, entre Corrientes y avenida Solís, y otro en la intersección de calle Maipú y avenida Lamadrid.

El subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro, expresó: “Seguimos entregando folletería, labramos actas de intimación para el uso del casco y solicitamos la documentación correspondiente de los vehículos, además del seguro vigente al día”.

Los controles se llevan adelante en el marco del Plan “Chacabuco Circula, Primavera–Verano 2025/2026”, que incluye campañas de concientización y prevención. Asimismo, se insiste a los motociclistas en la importancia de no utilizar escapes antirreglamentarios, circular con casco y llevar siempre la documentación del rodado.

El funcionario destacó además el trabajo en conjunto con el Centro de Monitoreo, la Policía Comunal y la Escuela Vial, para identificar infractores y reforzar la seguridad vial en la ciudad.


