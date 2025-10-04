Pidió fiado, no le dieron y causó daños en un negocio de Chacabuco

Madrugada. Además, incidentes y un demorado tras disturbios.
Esta madrugada se registraron daños en un negocio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Según trascendió, una mujer causó daños en un kiosco luego que el responsable del comercio no quisiera darle fiada mercadería.
Fue convocada la Policía.
Se registró al menos la ruptura de un vidrio.
La mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia dado que sufrió una crisis nerviosa.
Ocurrió en la calle Andrés de Vera, cerca del barrio Jardín.
