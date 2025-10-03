viernes, 3 de octubre de 2025

Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta. Dos días 

A medida que se acerca el fin de semana se incrementan las probabilidades de tormentas más fuertes en Chacabuco y la zona.



El Servicio Meteorológico Nacional cambió a naranja el nivel de la alerta por tormentas  desde las 18.00 del sabado hasta las 6.00 del domingo.

A esto se sumó una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde del domingo.

Detalles:

Alerta por tormenta

Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.


Alerta por viento

Amarillo:

El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.


