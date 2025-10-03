Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta. Dos días
A medida que se acerca el fin de semana se incrementan las probabilidades de tormentas más fuertes en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
El Servicio Meteorológico Nacional cambió a naranja el nivel de la alerta por tormentas desde las 18.00 del sabado hasta las 6.00 del domingo.
A esto se sumó una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde del domingo.
Detalles:
Alerta por tormenta
Naranja:
El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Alerta por viento
Amarillo:
El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario
- Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada
- Gestiones por la Salud municipal
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Estafaron a un vecino de Chacabuco con una compra de dólares
- Ahora sí, doble alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Policía en un barrio por una situación
- Probabilidad de lluvias y baja de la temperatura para Chacabuco y la zona
- Novedades sobre un brote de gripe aviar en la zona de Chacabuco
- "Observamos con temor que este caso quede en la impunidad"
- Vecinos de Chacabuco citados por un Juzgado de Junín
- Gesto solidario de la comunidad chacabuquera
No hay comentarios:
Publicar un comentario