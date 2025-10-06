Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un despliegue de patrulleros de la comisaría y una ambulancia del SAME, a raíz de una una pelea en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La fuerza de seguridad fue convocada por vecinos que alertaron sobre la presencia de una persona lesionada que era corrida por otra con un machete.
Al llegar al lugar efectivos policiales pidieron que si hiciera presente una ambulancia.
Al menos una persona fue traslada al hospital con algún tipo de lesión en el rostro. Está en calidad de aprehendido.
Fue secuestrado un machete y demorado un sujeto de alrededor de 25 años.
Al parecer fue un conflicto por un problema pasional.
Ocurrió en Saavedra entre Callao y Bordenave de Cacho.
