Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas

Polideportivo Municipal.
Una gran cantidad de vecinos se acercó esta tarde al Polideportivo Municipal de Chacabuco para escuchar a Bernardo Stamateas.
Volver a Chacabuquero.
Se observó la presencia de muchos jóvenes.
El evento fue organizado por el Ministerio Presencia de Díos y la iniciativa Nunca Más Solo, que brinda apoyo a jóvenes que sufren problemas de angustia.
Stamateas, conocido por sus textos y conferencias de autoayuda, tiene previsto dar charlas en otras ciudades de la zona.
En Chacabuco, pidió a los presentes no perder la capacidad de jugar.
Entre los presentes estuvo el intendente Rubén Darío Golía.
