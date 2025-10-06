lunes, 6 de octubre de 2025

Gran cantidad de vecinos asistió a la charla de Stamateas

 


Polideportivo Municipal.

Una gran cantidad de vecinos se acercó esta tarde al Polideportivo Municipal de Chacabuco para escuchar a Bernardo Stamateas.



Volver a Chacabuquero.

Se observó la presencia de muchos jóvenes.

El evento fue organizado por el Ministerio Presencia de Díos y la iniciativa Nunca Más Solo, que brinda apoyo a jóvenes que sufren problemas de angustia.

Stamateas, conocido por sus textos y conferencias de autoayuda, tiene previsto dar charlas en otras ciudades de la zona.

En Chacabuco, pidió a los presentes no perder la capacidad de jugar.

Entre los presentes estuvo el intendente Rubén Darío Golía.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Patrulleros y ambulancia en un barrio de Chacabuco 

- La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras

- Anunciaron la creación de una nueva escuela municipal de deportes en Chacabuco

- "Vecinos, circulen con cuidado por esta cuadra de Chacabuco"

- Finde: fiestas en Rawson, Bragado, Los Toldos, Duggan y Alberdi

- Agenda:

-Reconocimiento a una deportista

- Firma por nueva oferta en Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Novedad en el sistema de Salud de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Nuevo accidentes de tránsito en la ruta en Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

- Incidentes y problemas en barrios de Chacabuco

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona

- Conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)