Más datos: Nuevo accidente de tránsito en la ruta en Chacabuco

Esta noche. Los accidentados serían de una vecina ciudad.
Un nuevo accidente de tránsito se registró esta noche en la ruta 7 a la altura de Chacabucoo.
Lo protagonizó un auto que quedó en la banquina.
Es un FIAT Palio con patente de Junín. Al parecer chocó con la dársena de ingreso a Chacabuco y luego con una columna de alumbrado.
Se pidió la presencia de personal médico del SAME.
Dos personas fueron trasladadas al Hospital municipal de Chacabuco. El conductor tiene 68 años y se llamaría Miguel Ángel Bogado, con domicilio en Junín.
Ocurrió en el kilómetro 212, cerca del acceso Juan XXIII.
El pasado domingo ocurrió un accidente semejante en la misma zona.
Cabe recordar que este sector de la ruta quedaría como una colectora si se terminara y se inaugura la Variante Chacabuco de la autopista.
