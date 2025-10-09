Más datos del vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco

Madrugada. Una persona accidentada.
La sirena de los bomberos que se escuchó en la madrugada de este jueves fue motivada por un incendio en un rodado que volcó previamente en una zona alejada de Chacabuco.
Chacabuquero.
Ocurrió en Frondizi continuación, en las inmediaciones de Las Madreselvas.
El vehículo resultó ser un utilitario que fue consumido por las llamas
El conductor del rodado pudo salir por sus propios medios del interior del mismo.
Una dotación de bomberos concurrió al lugar. Además de apagar el incendió, el personal asistió al conductor.
Tomó intervención la Policía.
Sucedió alrededor de las 2.00.
