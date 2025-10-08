miércoles, 8 de octubre de 2025

Más datos sobre el accidente en un barrio de Chacabuco

 

Anochecer.

Una motociclista protagonizó un accidente de tránsito en anochecer de este día miércoles en la ciudad de Chacabuco. 



Se cayó del rodado mientras circulaba. 

La accidentada sería de apellido Paladini y tendría 25 años.

Se requirió asistencia médica por parte del SAME. 

La motociclista fue trasladada consciente al Hospital.

Ocurrió en calle Santiago del Estero a continuación, a la altura del barrio Procrear.



