Encuentran a un vecino de Chacabuco desorientado a 40 kilómetros de la casa

Anochecer.
Un vecino fue encontrado desorientado acerca de 40 kilómetros de la casa ubicada en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió esta tarde en el kilómetro 166 de la ruta 7.
Una persona que transitado en auto observó que el vecino que alrededor de 75 años se mostraba algún tipo de problemática. Al parecer llegó el lugar en bicicleta.
La policía fue hasta el lugar y gestionó el traslado del vecino en ambulancia al Hospital municipal. Estaba desorientado y acalambrado.
Tiempo después se supo más sobre esta situación. La esposa del vecino se comunicó con la policía para dar cuenta de su desaparición desde las 9 de la mañana. El mismo reside en inmediaciones del barrio Las Palmeras.
Afortunadamente ya se encuentra recibiendo atención médica.
