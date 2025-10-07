"Soy paciente y en Chacabuco necesitamos un lugar preparado para la Salud Mental"

Nota pedida.
Tengo 37 años. Soy paciente con depresión. La semana pasada estuve internada en el llamado "área de salud mental".
Primero, quiero agradecer a quienes me atendieron. De las enfermeras no tengo nada que decir.
Quiero puntualizar en hacia donde están mirando quienes realmente tienen que ocuparse de crear un espacio específicamente para la salud mental. Un lugar equipado y con profesionales capacitados que es lo que se requiere fundamentalmente. Un área solo para los que sufrimos de depresión, ansiedad, adicciones etc etc. Una problemática que se está en carne viva, que está latente.
Necesitamos que alguien haga algo.
Los chicos se matan en vida y en el sentido literal de la palabra.
Tuve que vivir de muy cerca tres suicidios cercanos que me dejaron el alma destrozada.
¿Por qué? Esa es la pregunta.
¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué esperan a que pase todo esto para ambientar un lugar que tampoco es el adecuado para pacientes con este problema?
Hagan algo por favor. Ayudar, acompañar. Eso sirve mucho.
Necesitamos una institución ambientada y preparada con profesionales capacitados.
No más vidas que se vayan.
No más suicidios, por favor.
