Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco

El gobierno municipal presentará este mediodía a los médicos que se incorporaron en las últimas semanas al personal de Salud de Chacabuco.
Se trata de las doctoras que están realizando su residencia en el Hospital municipal y actualmente se desempeñan en el Centro de Atención Primaria de la Salud René Favaloro.
La presentación se llevará a cabo a las 11.30 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.
