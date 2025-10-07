martes, 7 de octubre de 2025

Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco

 

Este mediodía.

El gobierno municipal presentará este mediodía a los médicos que se incorporaron en las últimas semanas al personal de Salud de Chacabuco.



Se trata de las doctoras que están realizando su residencia en el Hospital municipal y actualmente se desempeñan en el Centro de Atención Primaria de la Salud René Favaloro.

La presentación se llevará a cabo a las 11.30 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.

