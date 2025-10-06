lunes, 6 de octubre de 2025

Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos

 


Este lunes.

Este lunes continuó el plan de control de tránsito en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Operativo dinámico en conjunto con policía comunal y centro de monitoreo sobre calle Av Alfonsín y Pringles, Av Garay y Sarmiento, Av Alsina entre Rivadavia y Cervantes se retuvieron dos automóvil y seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.

Se labraron actas de intimación por circular sin casco.


