Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos

Este lunes.
Este lunes continuó el plan de control de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Operativo dinámico en conjunto con policía comunal y centro de monitoreo sobre calle Av Alfonsín y Pringles, Av Garay y Sarmiento, Av Alsina entre Rivadavia y Cervantes se retuvieron dos automóvil y seis motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
Se labraron actas de intimación por circular sin casco.
