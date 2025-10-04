Conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco

En alerta
Esta noche.
Esta noche se registraron incidentes en tres puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Inmediaciones de Mendoza y 25 de mayo la policía trasladó a una vecina a la comisaría de la mujer y la familia dado que presentó lesiones. Al parecer la mujer había protagonizado un altercado con su ex pareja.
En Belén a continuación hubo un problema entre la dueña de una propiedad y una mujer que vive en un departamento que está en la misma.
La propietaria quería que la inquilina se retirara del lugar. Sin embargo, detuvo su actividad tras reconocer que faltaba 1 año para que finalizara el crédito.
Por último en la calle avellaneda a la altura de la cancha de River hubo problemas entre dos vecinos y uno de ellos fue trasladado a la comisaría por la policía para que pudiera radicar una denuncia.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
Tránsito: retuvieron 10 vehículos en controles en Chacabuco
- Tarda en llegar y al final hay... Chacabuco
- Vecino de Chacabuco buscado: fue encontrado
- Buscan a un vecino de Chacabuco
- Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco
- Pidió fiado, no le dieron y causó daños en un negocio de Chacabuco
- Siguen los operativos de tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona
- Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario
- Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada
- Gestiones por la Salud municipal
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario