Buscan a un vecino de Chacabuco

Colaboración.
La Patrulla Rural Chacabuco solicita difusion y colaboración para dar con el paradero del ciudadano Damian Alberto Aquino quien desapareciera en la fecha en horas de la mañana desconociendo paradero.
Se inician Actuaciones caratuladas Averiguacion de Paradero intervención Ufij 11 a cargo Dr. Pablo Vespasiano Fepto Judicial Junin.
