Policiales de Chacabuco: Susto en un comercio - Altercado - Moto secuestrada

En alerta.
Esta noche se vivió un momento de tensión en un negocio ubicado en un barrio de Chacabuco.
La responsable del comercio de venta de productos alimenticios llamó en dos oportunidades a la Policía para ponerla al tanto de la situación.
Lo que sucedió es que 4 personas en moto arribaron a la vereda de esta despensa cuando ya era de noche y uno ingreso.
Otro cliente advirtió a la comerciante que el sujeto que había ingresado era un ladrón.
No se sabe si el sospechoso se vio descubierto o sintió vergüenza ante lo que estaba ocurriendo, pero se fue del lugar rápidamente junto a los motociclistas.
Ocurrió en inmediaciones del barrio Jardín.
Altercado. En Mitre continuación hubo un conflicto entre un varon y una mujer que solían ser una pareja. La mujer pidió ayuda a la Policía y finalmente se trasladó al varón al Hospital para ser tratado en el área de Salud Mental.
Secuestrada. En un accidente en el que también participó una bicicleta, fue retenida una moto por carecer de la documentación reglamentaria, circular sin luces y sin chapa patente.
