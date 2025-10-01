Prometieron operativos de tránsito más duros en Chacabuco

Primavera y verano.
El gobierno municipal presentó esta tarde el plan de seguridad Vial "primavera - verano" para Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se prometieron operativos de control más rigurosos.
Se buscará que los vecinos no utilicen el celular mientras manejan sus vehículos.
También se promoverá el uso del casco en el caso de los motociclistas.
Según lo informado el plan se implementará en dos etapas. En la primera los operativos se informará sobre los requisitos para estar en regla.
En la segunda etapa se pasará a la radicación de actas de infracción contra las personas que no cumplan con la normativa vigente.
