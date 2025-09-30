martes, 30 de septiembre de 2025

Cuenta DNI: todos los descuentos de octubre



En Chacabuco y el resto de la provincia de Buenos Aires.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los beneficios de octubre para los usuarios de Cuenta DNI.



Día de la Madre, compra de cargas y mercados bonaerenses, están en la lista.

Especial Día de la Madre: 30% de descuento en gastronomía: será válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tendrá un tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.


