Cuenta DNI: todos los descuentos de octubre

En Chacabuco y el resto de la provincia de Buenos Aires.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer los beneficios de octubre para los usuarios de Cuenta DNI.
Volver a Chacabuquero.
Día de la Madre, compra de cargas y mercados bonaerenses, están en la lista.
Especial Día de la Madre: 30% de descuento en gastronomía: será válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tendrá un tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.
Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $4.000 por viernes, alcanzable con $20.000 en compras.
Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.
Librerías: 10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Camionero de Chacabuco protagonizó un accidente en otra ciudad
- Cronograma de pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y seguros
- Choque en la zona céntrica de Chacabuco
- Accidente en una avenida: joven lesionada
- Piden informes sobre una obra de canalización en Chacabuco
- Auto accidentado en un barrio de Chacabuco
- Se recuperaron muy pocas jaulas del acoplado que volcó en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Video: Así fue el rescate en Ardion Chacabuco
- Bomberos: rescate en Ardion Chacabuco
- Descuentos para jubilados de la Anses en supermercados: el caso de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Una vecina fue agredida en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Anunciaron la pavimentación de más cuadras de Chacabuco
- Fiesta del Cosechero en Morse con un toque de Chacabuco
- Abogado de Chacabuco juro por su nuevo cargo en la Justicia
- Un camión perdió parte de la carga en Chacabuco
- Los ganadores del sorteo de Aprid Chacabuco
- Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario