Lanzan un programa para adoptar perros en Chacabuco

Esta mañana la Municipalidad de Chacabuco presentará un programa que permitirá a los vecinos adoptar perros adultos que estén alojados en la guardería canina.
Se trata de una iniciativa de las áreas de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad.
Quienes adopten a un can tendrán garantizado el alimento del mismo por un año gracias a un acuerdo con un Molino de Chacabuco.
La Guardería Canina está ubicada en un predio que se encuentra en inmediaciones de la rotonda del Sol de la ruta 7. Allí se lleva a perros de la calle. No se trata de una cárcel sino de un refugio momentáneo por lo cual los animales que allí se encuentran deberían ser adoptados por algún vecino.
Lo que ocurre es que por lo general las personas se inclinan por los cachorros a la hora de hacerse cargo de una nueva mascota.
Hay 70 perros en condiciones de ser adoptados.
La presentación de esta iniciativa se llevará a cabo en la planta alta del palacio municipal.
