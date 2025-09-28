domingo, 28 de septiembre de 2025

Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco




Vecina.

Una vecina etiquetó a Chacabuquero en un video en el que muestra el ruido provocado por las motos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Carnicería M y J Chacabuco
Carnicería M y J

Este es el video:


DMC animación de eventos en Chacabuco
DMC, animación de eventos

Se trató de la siguiente queja:

Las 5 de la mañana, y estos HDP siguen haciendo ruido, se llamó a la comisaría varias veces y mandaron un patrullero a las 2 de la mañana pero solamente paso de largo, se llamo nuevamente y dijeron que no pueden hacer nada. Entonces si los vecinos nos ponemos firmes y hacemos algo por mano propia, los policías no van a durar en reaccionar. . . Esto es de todos los fines de semana sobre la ruta a metros de la entrada. Personas que tienen que levantarse a laburar en un par de horas, niños, personas mayores sin poder dormir. ¿Qué hay que hacer?


El isma lavadero gomería Chacabuco
El Isma, lavadero y gomería

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Pedido de auxilio en medio de la noche de Chacabuco

- Necrológicas I

- Un demorado en la noche de Chacabuco

Chacabuquero: Mix:

- Deportistas de Chacabuco finalistas

- Luminarias nuevas

- Partidos postergados

Todavía se habla de esto:

- Se dictarán en Chacabuco 3 cursos con puntaje para docentes

- Prendió fuego la moto en Chacabuco

- Vecino de Chacabuco es noticia nacional por la condena que recibió por parte de la Justicia

- Persecución en la mañana de Chacabuco

- Escrutinio definitivo: en Chacabuco radicales y libertarios cortaron boleta

- Registró de lluvia de la madrugada y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Necrológicas I

- Recaudan fondos para un vecino de Chacabuco que debe ser operado


 



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)