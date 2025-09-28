Video: Hace escuchar el ruido de las motos de Chacabuco

Vecina.
Una vecina etiquetó a Chacabuquero en un video en el que muestra el ruido provocado por las motos durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Chacabuco.
Este es el video:
Se trató de la siguiente queja:
Las 5 de la mañana, y estos HDP siguen haciendo ruido, se llamó a la comisaría varias veces y mandaron un patrullero a las 2 de la mañana pero solamente paso de largo, se llamo nuevamente y dijeron que no pueden hacer nada. Entonces si los vecinos nos ponemos firmes y hacemos algo por mano propia, los policías no van a durar en reaccionar. . . Esto es de todos los fines de semana sobre la ruta a metros de la entrada. Personas que tienen que levantarse a laburar en un par de horas, niños, personas mayores sin poder dormir. ¿Qué hay que hacer?
