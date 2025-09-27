Vecino de Chacabuco es noticia nacional por la condena que recibió por parte de la Justicia

Preso pero con responsabilidad.
En las últimas horas un vecino de Chacabuco se volvió noticia nacional por la condena que recibió de parte de la justicia en una causa de tenencia de drogas para su comercialización.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata decidió que purgara su condena con arresto domiciliario en la ciudad de Chacabuco para poder cuidar a su beba que nació prematura y de esta manera permitir que la madre pueda trabajar.
Se tuvo en cuenta que la madre no cuenta con familiares directos para cuidar a su hija, vive en una casa alquilada y sus ingresos provienen de la asignación universal por hijo.
El vecino tiene 37 años y hasta el momento estaba alojado en una cárcel de Marcos Paz.
Fue condenado 4 años de prisión pero con este beneficio podrá purgar la pena en su casa teniendo como garante a su propia esposa que había tenido un embarazo de alto riesgo. Será controlado a través de una tobillera electrónica.
Varios medios nacionales se hicieron eco de esta noticia por su impacto en la jurisprudencia.
