Mix de Chacabuco: Se viene el baile - Se muda el Planetario 360° - Visita de un diputado

Breves.
Baile. El polideportivo del club 9 de julio ya está todo listo para celebrar el baile del estudiante 2025.
Se han colocado los equipos de sonido, de iluminación, y los baños químicos para recibir a los jóvenes que han comprado entradas en los últimos días.
Todo esto ocurre mientras la situación climática parece tender hacia la lluvia.
Planetario. Debido al pronóstico de lluvia para mañana sábado 27, la jornada PrimavEAC con el Planetario Móvil 360° se realizará en el Polideportivo Municipal (Av. Solís 215).
Todas las entradas de invitación y sorteo mantienen el horario indicado en cada ticket.
El público en general podrá ingresar a partir de las 13:00 al polideportivo.
Diputado. El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió este viernes al Diputado Nacional, Daniel Arroyo, en donde brindaron una conferencia de prensa dialogando, entre otros temas, acerca de la situación de Emergencia en Discapacidad que atraviesa nuestro país en la actualidad. Arroyo es el impulsor de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada en el Congreso Nacional, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada nuevamente por el Congreso.
“Es un orgullo y un placer recibir hoy a Daniel, así como también que esté en la Cámara de Diputados, defendiendo a los más vulnerables en este tema tan importante, siendo autor de la ley y presidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados”, resaltó Golía.
Por su parte, Arroyo destacó que "con Darío hemos conversado varias veces, siempre con su mirada social, tratando de ayudar a los que menos tienen. El Municipio hizo mucho para acompañar a las personas con discapacidad en esta situación".
Además, el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad manifestó: "Hicimos una ley por fuera de la grieta, que han acompañado diversos espacios políticos, hecha junto a las familias, con las personas con discapacidad, con las instituciones, que ha tenido un gran consenso". Arroyo se refirió a la emergencia que viven también los profesionales en el sector de discapacidad, como acompañantes terapéuticos, afirmando que la ley tiene un impacto fiscal tan sólo de 0,03% del PBI.
Por otro lado, se indicó que se les quitó la pensión a 90.000 personas que no fueron notificadas de las auditorías que llevó a cabo el Gobierno Nacional, que citó a las personas a varios kilómetros de distancia de sus hogares, aún con su discapacidad.
Tras la conferencia, Golía, Arroyo y demás autoridades se trasladaron al Centro de Día "IntegrArte", donde recorrieron las instalaciones y compartieron una jornada junto a sus integrantes. Luego, el Diputado Arroyo brindó una charla destinada a familias de personas con discapacidad y público en general, acerca de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el SUM del Hogar del Niño, en ese marco hubo un ida y vuelta de preguntas y respuestas entre el Legislador y el público presente.
