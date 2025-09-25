jueves, 25 de septiembre de 2025

Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco

Comunicado.

Con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro, confiable y equitativo para todos sus asociados, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informa que continúa realizando operativos contra el fraude y el hurto de energía.



Las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores representan un grave peligro para la seguridad pública, sobrecargan la red y perjudican a quienes pagan su servicio puntualmente. Por ello, en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se están llevando a cabo inspecciones para regularizar estas situaciones.

La CECH recuerda que estas prácticas son ilegales y conllevan importantes multas: proteger la integridad de nuestra red eléctrica es una responsabilidad compartida.

Ante sospecha de alguna irregularidad, se puede informar de forma anónima y segura a través de las siguientes vías de contacto:

WhatsApp (CECHbot 24 hs): 2352-561778.

Líneas telefónicas: 471800 y 0800 333 0717.

Atención presencial: En las oficinas de Laprida 277, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.


