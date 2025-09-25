Intensifican procedimientos de verificación por hurto y fraude de energía eléctrica en Chacabuco

Comunicado.
Con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro, confiable y equitativo para todos sus asociados, la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco informa que continúa realizando operativos contra el fraude y el hurto de energía.
Volver a Chacabuquero.
Las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores representan un grave peligro para la seguridad pública, sobrecargan la red y perjudican a quienes pagan su servicio puntualmente. Por ello, en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se están llevando a cabo inspecciones para regularizar estas situaciones.
La CECH recuerda que estas prácticas son ilegales y conllevan importantes multas: proteger la integridad de nuestra red eléctrica es una responsabilidad compartida.
Ante sospecha de alguna irregularidad, se puede informar de forma anónima y segura a través de las siguientes vías de contacto:
WhatsApp (CECHbot 24 hs): 2352-561778.
Líneas telefónicas: 471800 y 0800 333 0717.
Atención presencial: En las oficinas de Laprida 277, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Amenazado en el centro de Chacabuco
- "Mis padres están sin luz por una deuda impagable en Chacabuco"
- "El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Golía participó en la inauguración de un negocio en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario