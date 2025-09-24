Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco

Afortunados.
La Asociación Miguel Máximo Gil dio a conocer los ganadores del sorteo de Septiembre de su rifa.
Volver a Chacabuquero.
Se pusieron en juego 2 órdenes de compra por 100.000 pesos cada una.
Los ganadores fueron:
- 2649, adquirido por Maria Angélica Acosta
- 3656, adquirido por Obdulio Semento
