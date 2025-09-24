miércoles, 24 de septiembre de 2025

Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco

Afortunados.

La Asociación Miguel Máximo Gil dio a conocer los ganadores del sorteo de Septiembre de su rifa.



Se pusieron en juego 2 órdenes de compra por 100.000 pesos cada una.

Los ganadores fueron: 

- 2649, adquirido por Maria Angélica Acosta 

- 3656, adquirido por Obdulio Semento


