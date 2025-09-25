jueves, 25 de septiembre de 2025

Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins

 


Madrugada.

Durante la madrugada se registró un accidente en tránsito en la autopista entre Chacabuco y OHiggins.



Una camioneta volcó cerca del  kilómetro 228.

El conductor fue trasladado al Hospital en un vehículo particular.

Estuvo en el lugar la Policía.

