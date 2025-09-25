"El contenedor y la vereda quedaron detonados de basura"

Nota pedida de una vecina de Chacabuco
Hoy a la mañana cuando me levanté me encontré con el container de basura hasta el tope, lleno,todo tirado. Hasta un colchón tiraron.
Volver a Chacabuquero.
Quería decirles que me parece totalmente una falta de respeto hacia todos los vecinos de la cuadra y hacia el vecino donde el container está en esa vereda porque está detonada esa vereda.
Como vecinos debemos respetar al otro como persona. No puede ser que pase esto. Un poquito de empatía.
Me parece totalmente una falta de respeto que esté pasando esto y después si algún vecino se enoja y prende fuego el container, ah, lo criticamos porque mirá lo que hizo, pero no ven lo que hacen con el frente de su casa.
Por favor, vecinos del barrio Los Cardales o de cualquier otro, si ven el container lleno vuelvan a su casa con las bolsitas de basura y tírenlas al otro día cuando lo vacíen.
Tan difícil no es.
Firma:
Malvina Rossi
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la autopista entre Chacabuco y OHiggins
- "Hay que declarar la emergencia en salud mental en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
- Golía participó en la inauguración de un negocio en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Asociación Máximo Gil de Chacabuco
- Doble alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Inscripción abierta para el nuevo jardín maternal de Chacabuco
- Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario