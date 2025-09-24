Presentaron el Plan Integral “Primavera – Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco

Actividades.
El Intendente Municipal, Darío Golía, anunció esta tarde que mantuvo una reunión de trabajo junto al Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna; el Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro; la Directora de la Escuela de Educación Vial, Virginia Mercanti; y la Subcomisaria a cargo de la dependencia local, Melina Ortolano.
Volver a Chacabuquero.
Durante el encuentro se definieron las líneas de acción para la puesta en marcha del Plan Integral “Primavera – Verano”, que será presentado oficialmente en los próximos días.
El objetivo del programa es reforzar el control, la educación y la concientización en materia de seguridad vial, con el fin de prevenir accidentes y promover una circulación responsable en la ciudad.
El plan contempla, entre otros ejes principales:
· Incremento de operativos dinámicos y fijos en diferentes puntos estratégicos.
· Trabajo articulado con las distintas fuerzas de seguridad.
· Estricto control del uso obligatorio del casco, escapes antirreglamentarios y documentación reglamentaria.
· Campañas de concientización para desalentar el uso del celular durante la conducción.
Ropa. El Municipio de Chacabuco hizo entrega de ropa y elementos de trabajo a empleados de Obras Sanitarias y Obras Públicas. Continuando con la mejora para el día a día de los empleados municipales, una prioridad para la gestión del Intendente, Darío Golía, los trabajadores recibieron los elementos necesarios para una mayor comodidad a la hora de realizar labores para las estaciones de primavera y verano.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El Área de Tránsito de Chacabuco retuvo motos
- Recaudan fondos para la familia de un vecino de Chacabuco accidentado
- Periodista de Chacabuco expone en un congreso internacional
- "Expresamos nuestra preocupación por lo que pasa en Chacabuco"
Todavía se habla de esto:
Choque en la noche de Chacabuco: una persona lesionada
- Violenta situación en una vivienda de Chacabuco
- Accidente con una menor trasladada al Hospital de Chacabuco
- Bomberos: incendio en una vivienda de Chacabuco
- Pronóstico de lluvia para Chacabuco en un día clave
- Trigo agroecológico en Chacabuco
- Aniversario de Carmen de Areco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Necrológicas II del lunes 22
No hay comentarios:
Publicar un comentario